Nuove aree verdi, nuovi sottoservizi, nuove piazze attrezzate, ristrutturazione dei palazzi Del Favero e Le Lame. È ancora: il completamento del parco urbano del parco degli anelli, la ricucitura del quartiere con il resto della città grazie all’abbattimento del viadotto di viale Ferrara. In più, anche la “nascita” di due spiagge: davanti al Lazzaretto e alla Diga.

Sullo sfondo i lavori per la costruzione del nuovo stadio e palazzetto, con la riqualificazione delle aree attorno. Ecco come rinasce Sant’Elia, il master plan di Regione e Comune di Cagliari per far uscire Sant’Elia dal degrado. Complessivamente ci sono 35 milioni (più gli investimenti della metropolitana, stadio e palazzetto).

I lavori, sui sottoservizi, partiranno a maggio. Quelli sulle strade e piazze in autunno. A inizio anno via ai lavori di Area sui palazzi.

«Un intervento che porterà un miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, e che restituirà alla città un parco urbano di straordinaria bellezza», le parole del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

© Riproduzione riservata