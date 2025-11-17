È stato condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere Yari Fa, il ventenne accusato di aver sferrato la coltellata mortale al petto dell’ex carabiniere Fabio Piga, ucciso a giugno dello scorso anno all’interno del pub Donegal, in via Caprera, a Cagliari.

L’ex militare sarebbe stato lì come addetto alla sicurezza: era intervenuto nel bagno del locale perché riteneva si stesse consumando della droga, ma era stato colpito con un coltello da bistecca nel corso di un litigio con il giovane.

Dopo una camera di consiglio di circa mezz’ora, questa mattina il giudice Luca Melis ha accolto la richiesta di condanna del Pm Marco Cocco.

L’entità della pena è determinata dal fatto che il processo si sia celebrato con il rito abbreviato e dalle risultanze di una perizia che aveva sancito la semi-infermità di mente di Fa.

