Lavori in via Roma. Presto il cantiere per la nuova stazione marittima, che occuperà gran parte della banchina ora coperta di stalli. E ancora: flusso continuo di automobilisti dal resto della città e da tutto l’hinterland. Trovare un posto auto è già un incubo così. Ora arriva la nuova beffa per chi abita nel quartiere della Marina, a Cagliari: le Ferrovie dello Stato hanno cancellato la tariffa residenti per la sosta nel parcheggio della Stazione di piazza Matteotti.

Le nuove tariffe del parcheggio della stazione

Niente più 40 euro mensili, come è stato finora: chi ha l’abbonamento in scadenza dovrà sborsarne 105. E non ci sono grandi alternative. Il nuovo tariffario, fanno sapere da Fs Park, entrerà in vigore dal 15 maggio. Sul sito si legge che «i clienti attualmente in possesso di un abbonamento dovranno sottoscrivere un nuovo contratto negli ultimi 5 giorni lavorativi del mese solare in corso, per far partire l'abbonamento dal mese di giugno».

Chi spera in un errore è costretto a ricredersi. Per avere certezze basta contattare il call center. Da Roma spiegano che «sono le nuove politiche aziendali». Si passa da 40 euro a 105: «Eh già, ‘na bella botta», commenta l’incolpevole operatore.

