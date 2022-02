Un commerciante ha tentato di sfrattarlo, lui ha vinto perché era in regola e perché i cagliaritani lo hanno difeso.

Siamo in via Manno, centralissima via dello shopping. Suona il bravissimo violinista spagnolo Jacob Gonzalez, uno dei più apprezzati artisti di strada del capoluogo sardo che si esibisce ogni weekend nella zona con il suo vasto repertorio, che va dai classici come Bach e Mozart alla musica pop.

Una commerciante della zona non ha gradito e lo ha invitato ad andarsene, minacciando di chiamare i carabinieri, che poi effettivamente ha chiamato. Secondo i testimoni l’artista ha iniziato a ritirare l’attrezzatura ma tutti i passanti si sono stretti attorno a lui.

Il capannello è diventato via via più folto, soprattutto all’arrivo dei carabinieri. Militari che nulla hanno fatto, se non sussurrargli qualcosa all’orecchio e andarsene, lasciandolo lì a continuare a suonare, tra gli applausi. Mentre le offerte nella custodia del violino continuavano ad aumentare, e ai soliti spiccioli si aggiungevano anche le banconote.

Ha assistito alla scena anche il parroco don Raimondo Mameli, che ha scritto un post sull’accaduto: “Lui è il violinista Jacob Gonzalez, suona benissimo ed è un artista di valore. La persona che ha chiamato i carabinieri per farlo allontanare deve vergognarsi. Onore alle forze dell'ordine che con intelligenza hanno trattato in modo squisito l'artista, il quale ha potuto continuare, tra gli applausi, la sua esibizione. (L'odio per il bello è demoniaco)”.



