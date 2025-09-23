Cagliari, auto travolge un monopattino in via Is Maglias: grave un 18enneIl giovane è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. Alla guida del veicolo un gruppo di turisti tedeschi
Grave incidente stradale questa sera a Cagliari, in via Is Maglias, dove un ragazzo di 18 anni alla guida del suo monopattino è stato investito da un’auto.
Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il giovane stava uscendo da via Castelli quando ha attraversato la strada, venendo travolto da una macchina che arrivava da viale Merello. Alla guida del veicolo c’erano dei turisti tedeschi.
Il 18enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia locale per i rilievi di legge.