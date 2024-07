In evidente stato di alterazione, danneggiava la porta e i vetri della casa di una coppia di residenti in via Corridoni.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Cagliari, dove un uomo di 41 anni, a quanto pare un vero e proprio incubo per gli abitanti del quartiere, è stato arrestato per atti persecutori.

Nella casa ci vivono un uomo di 70 anni e sua moglie di 66, proprio il 70enne ha allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo che inveiva e minacciava la coppia e lo hanno immediatamente bloccato.

È poi emerso che l’uomo era già noto per episodi analoghi avvenuti negli ultimi anni, ai danni della stessa coppia e di altre persone residenti nella zona.

Cagliari, 20 luglio 2024 – Nella serata appena trascorsa, il personale della Sezione Radiomobile ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni, residente a Cagliari, per atti persecutori. Il 41enne quindi, dopo le operazioni di rito, è stato portato nel carcere di Uta.

