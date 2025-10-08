Il Comune di Cagliari mette a correre mezzo milione di euro per aumentare il trattamento accessorio dei dipendenti comunali: un incremento in busta paga in attesa che in Consiglio regionale passi la legge sul comparto unico, che parifica a quelle dei regionali le retribuzioni dei lavoratori degli enti locali, al momento «le peggiori del pubblico impiego», sottolinea il sindaco Massimo Zedda.

L'amministrazione, si legge in una nota, «stanzia 500mila euro in più, rispetto al 2024, per i dipendenti comunali. Lo fa con l'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Una chiara volontà e un impegno di questa Giunta», aggiunge il primo cittadino, «per garantire benessere aziendale e, un domani, grazie alle interlocuzioni sul Comparto unico in Regione, un migliore trattamento economico. Il contratto degli enti locali, dal punto di vista retributivo, è il peggiore del pubblico impiego».

Nelle prossime settimane inizieranno le prove selettive dei primi bandi di concorso, pubblicati tra fine luglio e inizio agosto, «anche per contrastare la drammatica carenza di personale (abbiamo diverse centinaia di dipendenti in meno in pochi anni). Grazie alle nuove assunzioni, impiegheremo 350 nuove persone in più a tempo indeterminato».



