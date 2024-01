In via Satta a Cagliari, in tarda mattinata, una decina di residenti ha manifestato davanti al cantiere.

Si sta procedendo col rifacimento del marciapiede sul lato destro, nel primo tratto fra via Tola e via Alghero, riducendolo in larghezza da 2,50 a 1,50 metri.

I manifestanti chiedono, oltre allo stop ai lavori e al ripristino delle dimensioni precedenti, un incontro in presenza con l’assessore Mereu, per mostrare come lo spazio sia troppo poco e ulteriormente ridotto dai mastelli per la raccolta differenziata.

