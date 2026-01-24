Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Cagliari, in via Is Mirrionis, dove due donne, mamma e figlia, sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada. Secondo le prime ricostruzioni, le due si stavano recando a messa quando il veicolo le ha colpite.

Ad avere la peggio è stata la figlia, trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu per un trauma facciale. La giovane, però, è rimasta sempre cosciente. La madre, invece, è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se le due donne stessero attraversando sulle strisce pedonali.

© Riproduzione riservata