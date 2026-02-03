Da lunedì sera al tardo pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio. È durato a lungo il blackout al pronto soccorso del Santissima Trinità che per diverse ore ha fatto sprofondare nel caos la sanità cagliaritana.

Ora, fa sapere la Asl di Cagliari, è stata ripristinata la piena operatività del presidio, che è tornato a lavorare a pieno rtitmo.

Il problema è stato risolto grazie all’intervento dei tecnici, che ha consentito di riattivare funzionalità della struttura di via Is Mirrionis, che durante il blockout aveva allertato il 118 per la destinazione dei pazienti verso altri nosocomi della città. Comunque garantita, fanno sapere dalla Asl, la presa in carico dei codici urgenti.

Una volta risolto il problema, la Direzione del Ss. Trinità ha dato supporto agli altri ospedali, dando la disponibilità di posti letto ortopedici e richiamando i pazienti che nel frattempo erano stati dirottati su altre strutture.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata