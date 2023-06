Gli habitué non rinunciano a quel caffè nemmeno nell’ultimo giorno, e i tavolini dello Svizzero sono pieni anche alla vigilia della chiusura. Ci sono pure i passanti, qualche turista incuriosito dall’iconico soffitto e le sue arcate, dai lampadari ottocenteschi o dall’arredamento vintage. Da domani, il bar più antico di Cagliari chiuderà, non è ancora chiaro se definitivamente o no.

«Un’istituzione», dice qualche cliente che esce dal locale. E in effetti sono poche le persone che, passando per il largo Carlo Felice, proprio di fronte alla Rinascente, non abbiano notato lo Svizzero almeno una volta.

Ora si apre un nuovo capitolo nella storia del bar: potrebbe tornare nelle stesse vesti tra qualche mese, o potrebbe essere convertito, all’interno di una struttura ricettiva di lusso che potrebbe sorgere nel palazzo.

