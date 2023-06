Lo “Svizzero” chiude dopo 123 anni 

Nessun cagliaritano negli ultimi 123 anni è passato nel Largo Carlo Felice senza mai fermarsi allo “Svizzero” a bere un caffè o assaggiare una delle tantissime infusioni di tè. Un museo, con quegli arredi e lampadari del 1850 tutelati dalla Soprintendenza per la loro importanza storica e culturale, più che un semplice bar.

Da domani, questo naturale palcoscenico di storie cagliaritane chiuderà (a tempo indeterminato) e oggi verrà servito l’ultimo caffè. La proprietà (Rosetta Fanari), infatti, ha deciso alla scadenza del contratto di non rinnovare la concessione a coloro che lo avevano in gestione dal 1999 (la famiglia Cannas). E adesso per lo storico bar che custodisce l’amarcord di Cagliari si aprono nuovi scenari dal futuro incerto: sarà ancora una caffetteria o diventerà la conciergerie di una struttura ricettiva di alto livello?

Presente e futuro

Di sicuro, per adesso, c’è che da domani 1 luglio le serrande resteranno abbassate. «Il Caffè Svizzero chiude per un po’ di tempo, non definitivamente», assicura Rosetta Fanari, imprenditrice di terza generazione, che lo ha acquistato per quasi tre milioni di euro insieme a tutto Palazzo Accardo quasi sei anni fa. «Non è nostro intendimento cancellare il Caffè Svizzero, però una cosa è certa: bisognerà trovare persone che abbiano le capacità e le competenze per portarlo avanti. Speriamo di trovarle presto», aggiunge. Sullo sfondo resta quell’idea di cui si parla in città da tempo: ovvero che nelle intenzioni della proprietà ci sia sempre stata, già nel momento dell’acquisto, quella di realizzare una struttura ricettiva a 5 stelle. «L’idea è di realizzare» a Palazzo Accardo, «una struttura ricettiva. Ma questa è un’idea, ci vorrà ancora del tempo. Qualunque cosa si farà, sarà fatta bene», spiega ancora la Fanari. Beninteso che il vincolo della Soprintendenza non impedirebbe di realizzare al posto dello Svizzero una bellissima hall di albergo, visto che condizione imprescindibile è che all’interno rimanga una zona (anche piccola) destinata alla caffetteria, oltre ai mobili tutelati, l’idea sarebbe assolutamente percorribile e «legittima», dicono alcuni clienti mentre chiacchierano nel Largo dopo l’uscita della notizia della chiusura sui siti internet. «C’è un imprenditrice che ha fatto un grande investimento, è lecito che nel rispetto delle regole ognuno possa decidere come andare avanti». Si vedrà.

La storia

Chi è entrato almeno una volta allo Svizzero, lo sa: oltrepassare l’ingresso dal Largo o da via Crispi significa tornare indietro di un secolo. Mobili antichi, legno pregiato, espositori di confetti e caramelle, storici lampadari, volte di pietra e uno stile inconfondibile, davvero d’altri tempi. Sembra davvero di entrare in un salotto di quelle della Belle epoque. Un luogo di profonda vivacità dove, da sempre, basta una semplice richiesta perché si apra un database di aneddoti e citazioni; (quasi) mai pettegolezzi, però, banditi dall’etica del barista di turno. Al massimo le preferenze “da bancone”, chi il caffè e chi il decaffeinato.

«A noi dispiace moltissimo andare via», dice Massimo Cannas, da 24 anni alla “guida” del Caffè Svizzero. Rilevato quando era parzialmente in declino, a lui e alla sua famiglia il compito (riuscito) di riportarlo ai fasti di un tempo. «Non sappiamo che cosa diventerà lo Svizzero, in tutti questi anni rivendichiamo con orgoglio il fatto di aver portato avanti un pezzo di storia di Cagliari. Ecco perché saremmo molto dispiaciuti se questa storia non continuasse. Noi saremmo andati avanti, ma il nostro contratto era scaduto».

