Trapianto d’organi effettuato in tempi record questa mattina a Cagliari. Il risultato grazie al primo volo extra regione dell'Areus, proprio per il trapianto di organi, coordinato dalla centrale 118 di Cagliari.

I chirurghi del Brotzu hanno potuto raggiungere in tempo utile l’ospedale Maggiore di Bologna per prelevare un organo e fare rientro in mattinata a Elmas per eseguire a Cagliari il trapianto su un paziente sardo.

Si apre così il servizio di coordinamento logistico dei trasporti per il trapianto di organi da parte dell’Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza, compito affidato dalla Regione Sardegna a partire dall’1 settembre.

L'attivazione degli aerei privati in convenzione con Areus avviene in tutti i casi in cui un paziente residente in Sardegna debba raggiungere tempestivamente un ospedale extra regione per un intervento di trapianto o in quelli in cui l'équipe chirurgica di un ospedale regionale debba prelevare organi in altre regioni italiane per eseguire successivamente il trapianto nei pazienti ricoverati in Sardegna.

Il coordinamento dei voli su ala fissa impiegati per le attività trapiantologiche extra regione è stato affidato alla Centrale Operativa del 118 di Cagliari.

