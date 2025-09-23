Colpito a pugni e poi derubato della propria bicicletta.

Questo ha raccontato un 48enne di San Gavino Monreale, disoccupato e senza fissa dimora: l’uomo è stato soccorso in via Sant’Alenixedda a Cagliari da alcuni passanti, che hanno chiamato i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale.

I militari sono riusciti in poco tempo a individuare in piazza Giovanni XXIII il responsabile: un 43enne, disoccupato e senza fissa dimora, nato a Cagliari e già noto alle Forze di Polizia, ancora in possesso della bicicletta, recuperata e restituita al proprietario

Il 43enne è stato arrestato per rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando in attesa del processo per direttissima.

