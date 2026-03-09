A Santa Gilla 90 tonnellate di rifiuti da bonificare: telecamere e un cancello contro gli inciviliOperazione di pulizia di autorità portuale e Comune di Cagliari in una discarica estesa 12mila metri quadrati
Un’enorme discarica estesa circa 12 mila metri quadri. Sono 90 le tonnellate di rifiuti abbandonati nel corso degli anni accanto alla laguna di Santa Gilla, a Cagliari, individuati durante un’operazione di pulizia condotta dall’autorità portuale in collaborazione con l’assessorato comunale all’Ecologia urbana.
L’intervento in atto prevede la pulizia generale dell’area e il conferimento dei rifiuti in discarica, dopo campionamenti e analisi di laboratorio, per smaltimento o recupero.
La conclusione delle operazioni è prevista per l’11 aprile. Intanto verrà installato un cancello che impedirà l’accesso da via San Simone. Un’opera che andrà a completare l’azione di interdizione all’area, già avviata dal Comune, con la chiusura di altri varchi in prossimità dei parcheggi del vicino centro commerciale.
La zona sarà, infine, monitorata da un sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa dell’Authority. «Con questo intervento poniamo fine ad una situazione di degrado a danno di un’area a ridosso di una zona di particolare pregio ambientale e di rilevanza regionale», spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, «In sinergia con il Comune puntiamo non solo alla bonifica e alla sorveglianza, ma a una valorizzazione definitiva del sito. Rendere il compendio attrezzato e fruibile alla collettività è la chiave per prevenire nuove forme di degrado ed evitare il dispendio di risorse pubbliche per interventi di risanamento come quello attualmente in atto».
