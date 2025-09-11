È stata prorogata sino al 17 ottobre 2025 la chiusura alla circolazione in viale Bonaria, all’altezza dell’incrocio con viale Cimitero, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del collegamento Repubblica–Stazione Rfi della metropolitana leggera di Cagliari.

Il provvedimento è arrivato per «imprevisti che hanno rallentato la realizzazione dell’opera» e segue la richiesta formale dell’impresa esecutrice. L’ordinanza dirigenzialeha dunque disposto la proroga delle limitazioni al traffico già in vigore, che resteranno valide dal 14 settembre al 17 ottobre 2025.

Le principali prescrizioni riguardano:

viale Bonaria (intersezione viale Cimitero ): chiusura alla circolazione;

(intersezione ): chiusura alla circolazione; viale Bonaria (tratto via Barone Rossi–cantiere ): revoca della corsia riservata, doppio senso di circolazione, limite di velocità di 30 km/h;

(tratto ): revoca della corsia riservata, doppio senso di circolazione, limite di velocità di 30 km/h; intersezione viale Bonaria–via Barone Rossi : direzione obbligatoria a destra e senso vietato;

: direzione obbligatoria a destra e senso vietato; via Nuoro (intersezione viale Bonaria): revoca della direzione obbligatoria a sinistra, confermato lo Stop;

(intersezione viale Bonaria): revoca della direzione obbligatoria a sinistra, confermato lo Stop; piazza Donatori di Sangue (varco su viale Bonaria): Stop e direzione obbligatoria a sinistra.

(Unioneonline/v.f.)

