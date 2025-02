Un accesso da realizzare per l'ex inceneritore, per conto dell'amministrazione comunale di Cagliari. Per questo motivo, da domani (mercoledì 26) sino a venerdì 28, sono previsti dei restringimenti sulla 131 dir al chilometro 4,200, nella carreggiata diretta verso il capoluogo.

Il provvedimento, che si è reso necessario per garantire la sicurezza della viabilità, sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 16.

Negli altri orari saranno regolarmente percorribili tutte e due le corsie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata