Cagliari si blinda anche con l’allerta arancione. Il sindaco Massimo Zedda ha disposto la chiusura per domani, sabato 31 gennaio, delle scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, dei parchi e dei cimiteri, che saranno agibili solo per le attività di ricezione delle salme e di polizia mortuaria.

Questa la decisione presa dopo la riunione del Coc in seguito all’allerta arancione (per rischio idrogeologico) e gialla (per rischio idraulico e temporali) diramata dalla Protezione civile per l’intera giornata di sabato 31 gennaio.

Come al solito osservata speciale per gli allagamenti è Pirri, dove il parcheggio della piscina di Terramaini è riservato ai soli residenti nelle vie a rischio inserite nel piano per il rischio idrogeologico della municipalità. Viene ricordato inoltre che il piano di protezione civile per Pirri prevede, in caso di condizioni meteo avverse e allagamenti, l’impossibilità di accesso al territorio e la chiusura delle vie.

Nell’ordinanza si invitano i cittadini a «evitare al massimo gli spostamenti, in particolar modo i pendolari» e a «tenere libere le strade d’accesso ai presidi ospedalieri».

(Unioneonline)

