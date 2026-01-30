Cagliari mostra nuovamente la sua solidarietà verso il popolo iraniano, oppresso da 47 anni di regime della Repubblica islamica. Domani pomeriggio, alle 17.30, in piazza Garibaldi, ci sarà un sit-in organizzato dall'Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale, in collaborazione con Amnesty International Cagliari.

«L’iniziativa intende esprimere solidarietà al popolo iraniano, impegnato da settimane in proteste pacifiche contro la repressione del regime e per la difesa dei diritti umani fondamentali», dicono gli organizzatori, che citano fonti internazionali, tra cui Reuters, AP News, Amnesty International e il Consiglio dei Diritti Umani Onu, per ricordare che il regime degli ayatollah ha arrestato migliaia di vittime e, secondo le organizzazioni per i diritti umani, sarebbero addirittura 30.000 le persone uccise dalla polizia. «Il sit-in vuole dare voce a chi non può essere ascoltato nel proprio Paese e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni italiane ed europee sull’importanza della difesa dei diritti umani, della libertà di espressione e della protezione dei manifestanti pacifici», proseguono gli organizzatori.

Sardegna Radicale e Amnesty International Cagliari invitano tutti i cittadini, le associazioni e i movimenti civili e politici a partecipare portando striscioni, bandiere e messaggi di solidarietà. Hanno già aderito il Pd di Cagliari, Il Manifesto Sardo, i Giovani federalisti europei e il Movimento federalista europeo.

