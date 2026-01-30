Cagliari, un sit-in a sostegno del popolo iranianoAppuntamento domani alle 17.30 in piazza Garibaldi
Cagliari mostra nuovamente la sua solidarietà verso il popolo iraniano, oppresso da 47 anni di regime della Repubblica islamica. Domani pomeriggio, alle 17.30, in piazza Garibaldi, ci sarà un sit-in organizzato dall'Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale, in collaborazione con Amnesty International Cagliari.
«L’iniziativa intende esprimere solidarietà al popolo iraniano, impegnato da settimane in proteste pacifiche contro la repressione del regime e per la difesa dei diritti umani fondamentali», dicono gli organizzatori, che citano fonti internazionali, tra cui Reuters, AP News, Amnesty International e il Consiglio dei Diritti Umani Onu, per ricordare che il regime degli ayatollah ha arrestato migliaia di vittime e, secondo le organizzazioni per i diritti umani, sarebbero addirittura 30.000 le persone uccise dalla polizia. «Il sit-in vuole dare voce a chi non può essere ascoltato nel proprio Paese e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni italiane ed europee sull’importanza della difesa dei diritti umani, della libertà di espressione e della protezione dei manifestanti pacifici», proseguono gli organizzatori.
Sardegna Radicale e Amnesty International Cagliari invitano tutti i cittadini, le associazioni e i movimenti civili e politici a partecipare portando striscioni, bandiere e messaggi di solidarietà. Hanno già aderito il Pd di Cagliari, Il Manifesto Sardo, i Giovani federalisti europei e il Movimento federalista europeo.