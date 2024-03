Nell’ambito dei lavori comunali per la riqualificazione di via Roma a Cagliari, lunedì 25 marzo i tecnici di Abbanoa eseguiranno alcuni interventi nella rete idrica propedeutici alla successiva sistemazione della pavimentazione stradale come previsto dal “Progetto Cagliari” concordato da diversi anni dall’amministrazione del capoluogo.

Quando il Comune procede con lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, Abbanoa si inserisce con interventi nei sottoservizi idrici e fognari. È quanto effettuato in strade importanti come viale Sant’Avendrace, viale Trieste e in passato Corso Vittorio Emanuele II, il Largo Carlo Felice, via Manno, via Garibaldi, etc.

Durante le operazioni di lunedì potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni nella fascia oraria tra le 8 e le 18. Oltre via Roma, saranno interessate anche le utenze delle vie Porcile, Sardegna, Baylle, Napoli, Barcellona, dei Mille, Concezione e Lepanto.

«Sarà cura dei tecnici di Abbanoa - viene spiegato in una nota – anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte».

