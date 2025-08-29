Incidente stradale stamattina a Cagliari, in via San Bartolomeo. Coinvolte una moto, guidata da un 19enne cagliaritano, e un’auto con a bordo due turiste tedesche, madre e figlia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto non si sarebbe fermata allo stop, investendo il giovane in pieno. Il ragazzo è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e le ambulanze per i soccorsi.

(Unioneonline/v.f.)

