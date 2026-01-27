Un anello appartenuto al figlio, morto prematuramente quattro anni fa. Una fede araba, un gioiello semplice formato da quattro fili intrecciati, che il signor Giuliano ha perso domenica mattina a Cagliari al mercatino di Sant’Elia, vicino allo stadio.

Un attimo di distrazione per cui Giuliano non riesce a darsi pace, e per cui ha contattato Unionesarda.it per chiedere l’aiuto di tutti i nostri lettori.

«È il ricordo di mio figlio che da quattro anni porto sempre con me – ci spiega commosso – simbolo del legame con una parte di vita che, purtroppo, oggi non c’è più».

Giuliano invita dunque chiunque l’abbia trovata a contattarlo al 3480586292: «Quella piccola fede racchiude un mondo di affetto e memoria».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata