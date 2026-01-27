Cagliari, l’appello di Giuliano: «Aiutatemi a trovare la fede di mio figlio morto»Il gioiello è stato smarrito domenica al mercatino di Sant’Elia: «Un attimo di distrazione per cui non riesco a darmi pace»
Un anello appartenuto al figlio, morto prematuramente quattro anni fa. Una fede araba, un gioiello semplice formato da quattro fili intrecciati, che il signor Giuliano ha perso domenica mattina a Cagliari al mercatino di Sant’Elia, vicino allo stadio.
Un attimo di distrazione per cui Giuliano non riesce a darsi pace, e per cui ha contattato Unionesarda.it per chiedere l’aiuto di tutti i nostri lettori.
«È il ricordo di mio figlio che da quattro anni porto sempre con me – ci spiega commosso – simbolo del legame con una parte di vita che, purtroppo, oggi non c’è più».
Giuliano invita dunque chiunque l’abbia trovata a contattarlo al 3480586292: «Quella piccola fede racchiude un mondo di affetto e memoria».
(Unioneonline)