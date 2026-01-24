Cagliari, la Statale 195 riapre al traffico: via libera al passaggio dei mezzi su entrambe le carreggiateLa strada torna operativa dalle 16, ma con alcune limitazioni
La notizia tanto attesa è arrivata: la Statale 195, tra Cagliari e la rotatoria di Macchiareddu, riapre al traffico su «entrambe le carreggiate». Lo stabilisce un’ordinanza dell’Anas, che informa come la riapertura della strada devastata dalla furia del ciclone Harry sarà effettiva dalle 16 di oggi nel tratto «compreso tra il km 5+220 ed il km 8+830».
Previsto, per garantire la sicurezza ma favorire al tempo stesso la ripresa del traffico veicolare per tutte le tipologie di utenti, «il limite di velocità di 50 km/h» e anche un «restringimento di carreggiata tra il km 7+250 e il km 8+700».
Ulteriori interventi di consolidamento – precisa ancora Anas in una nota - verranno eseguiti successivamente, all’apertura dello svincolo della strada di “Contivecchi”.
(Unioneonline)