Le palazzine liberty, i grandi ficus e la strada riqualificata. A Cagliari Viale Trieste, nel tratto da piazza del Carmine a via Pola, ha cambiato faccia, acquistando un fascino sino a oggi sconosciuto. Questa "poesia", però, non piace ai commercianti della zona perennemente "affamati" di parcheggi per i clienti.

Gli affari, denunciano, vanno male, malissimo, tanto che molti di loro hanno chiuso l'attività o stanno pensando seriamente di trasferirsi in zone dove possano essere raggiunti con più facilità. La richiesta è sempre la stessa: «Regione e Comune non ragionino solo per il proprio orticello, ci mettano a disposizione i parcheggi pubblici che di sera e nei giorni feriali sono deserti».

«I clienti non vengono più perché non sanno dove parcheggiare – racconta Italo Sulliotti, che ha aperto la sua attività nel 1962 -. Abbiamo perso il 60 per cento del fatturato». Perché? «Vendiamo anche merce voluminosa e l'auto deve necessariamente essere vicina».

