Stava raggiungendo la scuola a piedi e, uscito tra due auto parcheggiate, è stato investito in via Bandello a Cagliari.

Un quattordicenne è stato subito soccorso dal personale del 118 e accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso. È stato poi portato nel reparto di Neurochirurgia per un intervento alla testa per la presenza di un ematoma. Per questo i medici mantengono la prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto stamattina.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia locale, il ragazzo avrebbe attraversato in un punto distante dalle strisce pedonali, sbucando all’improvviso da due auto parcheggiate. Il conducente di una vettura lo ha visto all’ultimo istante e non è riuscito a evitare l’impatto. L’automobilista si è fermato subito, avvisando il 118.

