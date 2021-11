Grave incidente in serata a Cagliari. Madre e figlia sono state investite mentre attraversavano la strada in via Quirra, nel quartiere di Is Mirrionis: l’anziana, 84 anni, è stata accompagnata d’urgenza al Brotzu a bordo di un’ambulanza del 118, ferite gravi anche per la figlia di 55 anni.

Il conducente del furgone che ha travolto le due donne si è fermato subito. Il 55enne, sotto choc, è stato poi ascoltato dagli agenti della Polizia locale arrivati sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’investimento. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest. Per lui denuncia per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime; la patente gli è stata ritirata e il mezzo è stato sequestrato.

Al lavoro anche le pattuglie della squadra volante.

