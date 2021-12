Una donna di 44 anni è ricoverata in codice rosso, dopo essere stata investita da un’auto, in via Campania a Cagliari, sulle strisce pedonali.

Dopo l’allarme, la 44enne è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Brotzu. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, mentre la donna attraversava la strada all'altezza del passaggio pedonale è arrivata una Renault Clio guidata da un automobilista di 47 anni. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto e l’ha travolta. Quindi si è fermato per accertarsi delle condizioni della 44enne, che all'arrivo dei soccorritori era ferita, ma cosciente.

