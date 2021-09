Ha attraversato la strada ed è stata investita da un'auto: una donna è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata d'urgenza in ospedale al Brotzu. Le è stato assegnato un codice rosso.

L'incidente è avvenuto verso le 13 in via Tramontana a Cagliari. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia locale per capire eventuali responsabilità e accertare se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Il conducente si è fermato e ha chiamato subito i soccorsi.

© Riproduzione riservata