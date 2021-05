Le immagini dell'incidente di via Stamira, a Cagliari, sono chiare: lo scooter sorpassa un'auto ferma per consentire a un pedone di attraversare la strada e travolge la donna sulla strisce pedonali. I due ragazzi sul ciclomotore cadono. Uno si rialza, raccoglie una scarpa persa dall'amico: viene invitato a fare in fretta. Poi i due giovani, senza nemmeno guardare la donna ferma sull'asfalto, risalgono sul ciclomotore e fuggono. Chi ha assistito all'incidente non crede ai propri occhi.

Grazie a queste immagini, riprese da un sistema di video sorveglianza, gli agenti della sezione infortunistica e di quella investigativa della Polizia municipale di Cagliari, sono riusciti a risalire ai due ragazzi cagliaritani denunciati per omissione di soccorso e (il conducente) anche di lesioni stradale e guida senza patente.

IL VIDEO (ATTENZIONE, CONTIENE IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ):

