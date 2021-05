Denunciati i due pirati della strada che sabato mattina, in via Stamira a Cagliari, a bordo di un motorino hanno travolto e ferito una donna di 50 anni che attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La polizia locale di Cagliari ha raccolto tutti gli elementi, eseguendo la perquisizione domiciliare e il sequestro del mezzo disposto dall’autorità giudiziaria.

Sono stati denunciati così i due cagliaritani (P.G. di 22 anni, e C. E. di 24) che dovranno rispondere a vario titolo di omissione di soccorso e lesioni stradali. Il giovane conducente guidava inoltre senza patente.

Secondo la ricostruzione della municipale i due, dopo aver causato l'incidente, hanno raccolto rapidamente le proprie cose cadute nell’impatto e se ne sono andati, disinteressandosi completamente della donna ferita; fortunatamente sono stati però visti da alcuni testimoni e ripresi da telecamere di sorveglianza in zona.

La donna investita è tuttora ricoverata all'ospedale Brotzu, ne avrà ancora per 15 giorni.

