Cresce il malcontento tra residenti e imprenditori del quartiere Villanova per la posa della nuova condotta idrica da parte di Abbanoa che dovrebbero iniziare lunedì: «Ben venga l’intervento», afferma Paolo Angius, presidente onorario dell’associazione dei commerciati del centro storico “Strada Facendo Cagliari”, «ma chiediamo che l’interdizione dei parcheggi venga limitata esclusivamente alle zone di scavo, e non estesa a tutte le strade indicate nell’ordinanza».

Le vie coinvolte – Iglesias, Oristano, Abba, Vittorio Emanuele Orlando ed Einaudi – ospitano oltre 200 attività commerciali, tra negozi, studi medici, farmacie, B&B e affittacamere.

«L’assenza di parcheggi, in un’area già critica per la sosta, rischia di penalizzare non solo gli operatori economici, ma anche i residenti e i clienti delle attività locali», puntualizza Angius.

Residenti e commercianti si rivolgono dunque al dirigente dell'area Mobilità, infrastrutture viarie e reti del comune, Daniele Olla «affinché l’ordinanza venga modificata, permettendo il parcheggio nelle strade non direttamente coinvolte dai lavori di scavo».

La richiesta è «una soluzione di buon senso per bilanciare la necessità di migliorare la rete idrica con quella di garantire vivibilità e servizi nella zona centrale della città», conclude Angius.

