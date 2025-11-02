Super-lavoro nella notte tra sabato e domenica per i Vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti in viale Monastir per domare un vasto incendio che ha coinvolto 9 automezzi in sosta, nel piazzale di una ditta che tratta il noleggio di piattaforme aeree.

Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa del Comando, che intorno alle 2.30 ha inviato sul posto alcune squadre. In azione anche la Polizia di Stato.

Gli uomini del 115 hanno impiegato circa due ore per arginare il rogo, evitando la propagazione ad altri automezzi e ad un capannone adiacente.

Quindi l’area è stata messa in sicurezza e sono stati avviati accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme. Ingenti i danni, ma non si sono registrati feriti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata