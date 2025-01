È stato individuato nel giro di poche ore il conducente dello scooter (poi risultato rubato) coinvolto nell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Sonnino, all'incrocio con via Alghero, a Cagliari: si tratta di un minorenne, rintracciato grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava sulla corsia preferenziale per i bus di via Sonnino a bordo del ciclomotore. Arrivato all’incrocio con via Alghero, ha ignorato il semaforo rosso, scontrandosi con un’autovettura che sopraggiungeva. L’impatto lo ha fatto cadere a terra, e ha perso una scarpa, ma il ragazzino si è rapidamente rialzato ed è scappato.

Le indagini hanno inoltre rivelato che il ciclomotore era stato rubato. Gli agenti, proseguendo nell’analisi dei video, hanno trovato un giubbotto abbandonato dal ragazzo in una via poco lontana, nel tentativo di non farsi riconoscere. Tuttavia, gli indizi raccolti hanno consentito alla Polizia Locale di identificarlo.

Il giovane, risultato anche privo di patente, è stato denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione e omissione di soccorso.

