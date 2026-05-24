Improvvisamente il porto si riempie del suono delle sirene delle imbarcazioni. Dai maxi yacht alle barche ormeggiate lungo le banchine, tutti salutano Luna Rossa con un lungo omaggio sonoro che attraversa il waterfront e accompagna l’esplosione degli applausi della folla.

Cala la sera e il waterfront di via Roma è ormai un enorme fiume di persone. Camminare tra la folla radunata al race village è diventato difficilissimo: migliaia di persone hanno raggiunto il porto per assistere alla cerimonia finale dell’America’s Cup e salutare Luna Rossa dopo il trionfo nel Golfo degli Angeli.

Le televisioni di tutto il mondo sono puntate per l’ultima volta sul mare di Cagliari. Sul nuovo waterfront spuntano ovunque i cartelli “non calpestare”, ma nessuno sembra farci troppo caso: le distese verdi sono diventate enormi platee improvvisate dove turisti e cagliaritani si siedono in gruppo aspettando l’inizio della festa. Chi con una birra in mano, chi con un bicchiere di vino, chi gioca a carte, chi rincorre un pallone.

Mai visti così affollati gli attraversamenti pedonali di via Roma: una marea continua di persone attraversa il porto da una parte all’altra mentre il sole illumina il waterfront e il Golfo degli Angeli.

IL RACCONTO DELLA CERIMONIA:

Ore 19.27 – La premiazione: è grande festa Luna Rossa

Il sole scende sull’orizzonte mentre sul waterfront di via Roma prende vita la premiazione del team senior di Luna Rossa - vincitore della 38ª Louis Vuitton Preliminary Regatta - consegnata dall’assessore regionale al Turismo Cuccureddu.

Tra gli applausi del pubblico e il team di Luna Rossa, dal palco arrivano parole che accendono ancora di più la folla: «Grazie ai cagliaritani, viviamo qui da dieci anni e continueremo a starci per altri dieci, venti».

E ancora: «Abbiamo partecipato a oltre otto Coppe America e il pubblico che ho visto qui, dal palco, non ha paragoni in nessun’altra parte del mondo».

Un passaggio accolto da un boato lungo tutto il race village, mentre via Roma continua a vibrare a festa.

Ore 19:07 – Via alla cerimonia finale

«Ciao Cagliari». Parte così, tra un boato immediato del waterfront gremito, la cerimonia finale dell’America’s Cup.

Dal palco arrivano i ringraziamenti istituzionali che si susseguono uno dopo l’altro: Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Marina Militare, Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Agenzia delle Dogane, tutte le autorità coinvolte, le forze di sicurezza e tutto il personale di porto che ha garantito la gestione dell’evento in questi giorni intensi.

Un passaggio speciale è dedicato ai volontari, accolto da un lungo applauso della folla: «Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile».

Poi lo sguardo si allarga alla città e al pubblico internazionale: «E soprattutto grazie alla città e a tutti i fan che hanno viaggiato da tutto il mondo per essere qui e per il supporto incredibile». Una menzione particolare ai tifosi di Luna Rossa, che scatenano immediatamente un’ovazione generale.

Il waterfront esplode in un urlo collettivo: bandiere alzate, cori, telefoni puntati verso il palco. Via Roma e il porto diventano un’unica grande platea mentre Cagliari si prende l’ultimo abbraccio dell’America’s Cup.

«Un’evento - sottolinea l ’assessore al Turismo della Regione, Franco Cuccureddu - che ha superato ogni aspettativa».

Ore 19 – La festa entra nel vivo

La festa sta entrando nel vivo. Il sole alle spalle del palco principale inizia a calare mentre migliaia di persone si stringono sempre di più sotto il waterfront in attesa della cerimonia finale. Cori, bandiere e telefoni alzati verso il mare: Cagliari si gode gli ultimi istanti di un evento che per giorni ha trasformato la città in una capitale internazionale della vela.

Ore 18:53 – Il saluto a Luna Rossa

Improvvisamente il porto si riempie del suono delle sirene delle imbarcazioni. Dai maxi yacht alle barche ormeggiate lungo le banchine, tutti salutano in attesa di Luna Rossa con un lungo omaggio sonoro che attraversa il waterfront e accompagna l’esplosione degli applausi della folla.

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