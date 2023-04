Salta l’affidamento in prova e in due finiscono in carcere a Uta.

Destinatari dell’aggravamento della misura sono un 25enne – pena residua di due anni e 7 mesi per detenzione e cessione illecite di stupefacenti – e un 37enne – affidato in prova per fatti relativi alla detenzione illecita di droga -: le ordinanze di cattura sono state eseguite dalla Polizia di Stato.

La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza in quanto una settimana fa i due uomini, durante un servizio di controllo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione da parte di personale della Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari, sono stati trovati all’interno dell’appartamento di uno dei due, nel quartiere Is Mirrionis, e sorpresi mentre violavano le prescrizioni.

In particolare, alla vista delle divise, hanno tentato di impedire loro l’accesso all’abitazione, spingendo la porta contro di loro, provocando contusioni al ginocchio di un poliziotto. Riusciti poi ad entrare in casa, gli agenti hanno effettuato una perquisizione durante la quale sono stati trovati e sequestrati circa 3000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita, oltre a della sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata