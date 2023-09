Ha appiccato l’incendio scoppiato sabato pomeriggio nel parco di San Michele a Cagliari per vendetta, a causa del mancato pagamento di alcune somme di denaro.

Un cinquantenne di Villacidro, che già sabato scorso era stato identificato e salvato dal pestaggio da parte di alcuni cittadini che lo avevano visto appiccare il rogo, è stato arrestato due volte nel giro di poche ore.

Prima per incendio boschivo doloso e danneggiamento aggravato di beni pubblici e privati. L’uomo è stato posto ai domiciliari e dopo poche ore, la scorsa notte, è stato nuovamente fermato per averli violati e arrestato per evasione. Trattenuto presso la caserma di via Nuoro, poco dopo è stato nuovamente posto ai domiciliari.

I fatti

Dopo il rogo di luglio che aveva già devastato una parte dell’area verde, le fiamme sono nuovamente divampate nel parco urbano di San Michele nel pomeriggio del 16 settembre. Il Corpo Forestale, oltre a domare l’incendio, ha avviato le indagini e colto sul fatto il 50enne mentre danneggiava un’auto privata oltre alle strutture e alle apparecchiature del parco urbano.

L’uomo si vendicava perché, colto sul fatto da alcuni residenti mentre appiccava il fuoco, è stato picchiato e salvato dal pestaggio solo grazie all’intervento degli agenti.

