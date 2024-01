«In questo anno si è registrata una tensione tra la politica e la magistratura con punte di polemiche anche fuori tono, eccessive. Io spero che si cambi veramente rotta».

Lo ha detto il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, ai microfoni di Videolina a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario oggi a Cagliari. Mentre anche in Sardegna si registrano carenze negli organici della giustizia - sottolineati oggi nei vari interventi - il pg Patronaggio osserva che «si accavallano leggi e normative, non c'è una stabilità che permetta di lavorare con serenità e dare ai cittadini quella certezza del diritto di cui hanno bisogno».

Si è parlato anche di pericolosi legami tra organizzazioni mafiose e gruppi criminali locali che operano in Sardegna, soprattutto per quanto riguarda il traffico di droga. Le relazioni sono state svolte dalla presidente della Corte d'appello Gemma Cucca e dal pg Patronaggio. In rappresentanza del ministero della Giustizia è intervenuta Giuliana Palumbo.

(Unioneonline)

