Dopo l'inaugurazione, un anno e mezzo fa, della nuova promenade di via Roma, a Cagliari, emerge un problema destinato a far discutere: la rete del gas che doveva essere realizzata proprio nell’area appena riqualificata costringe ad aprire un nuovo cantiere che restringe la carreggiata sul lato porto e coinvolge anche una parte dei giardini appena rifatti.

In consiglio comunale il sindaco Massimo Zedda parla di un’eredità del passato e accusa chi ha governato prima di non aver previsto il problema.

Sullo sfondo l’indiscrezione di una riunione tecnica del 2023, tra i tecnici del Comune e di Arst, in cui il problema sarebbe emerso, ma si sarebbe deciso di andare avanti per non perdere i finanziamenti.

Ora il timore è che una parte delle opere appena completate debba essere nuovamente interessata dai lavori, con nuovi disagi per la viabilità e un duro scontro politico in Consiglio comunale.

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