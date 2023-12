Il generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Enzo Bernardini, comandante lnterregionale dei Carabinieri "Podgora" e responsabile dell'Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna, ha fatto oggi visita al Comando Legione Carabinieri Sardegna, in via Sonnino. Ad accoglierlo il comandante, generale di brigata Stefano Iasson. Poi l’incontro con una rappresentanza di militari della sede e dei vari reparti operanti sul territorio regionale, oltre ad alcuni componenti del Cobar e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

La finalità della visita che ha avuto un carattere prettamente operativo è stata quella di: sostenere moralmente i carabinieri della Legione, nel loro quotidiano impegno al servizio della collettività locale; complimentarsi per le recenti operazioni di servizio, in particolare in materia antidroga, che attestano l’opera costante dell’Arma in Sardegna; prendere contatto diretto con i comandanti di alcune articolazioni dell'Arma dei Carabinieri operanti sul territorio; conoscere le attuali problematiche locali; condividere con gli ufficiali priorità e linee guida per ottimizzare la gestione di problemi importanti. E infine, rivolgere gli auguri per le prossime festività a tutti i militari della Sardegna e ai loro familiari.

Nel corso del suo intervento il generale Bernardini ha auspicato che – nonostante le difficoltà del momento – si continui a vigilare per garantire ai cittadini alti livelli di sicurezza su tutto il territorio e assistenza costante alla popolazione.

