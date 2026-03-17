Cagliari, il consigliere Giovanni Porrà sarà l’Alter Nos della festa di Sant’EfisioL’annuncio in aula del sindaco Massimo Zedda, ecco chi è la figura principale della processione
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Sarà il consigliere comunale Giovanni Porrà l’Alter Nos della prossima edizione della festa di Sant’Efisio, la numero 370. L’annuncio è stato dato questa sera dal sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, al termine del Consiglio comunale.
Porrà ha compiuto 34 anni il mese scorso ed è dal 28 agosto 2024 presidente della Commissione bilancio del Comune, con una nomina avvenuta all’unanimità. Ora ricoprirà la figura principale della processione in occasione della festa di Sant’Efisio.
Questo l’annuncio del sindaco Zedda al termine del Consiglio, seguita dagli applausi in aula: «In occasione della 370ª festa in onore di Sant’Efisio Martire l’Alter Nos sarà Giovanni Porrà». Nella scorsa edizione, il ruolo era toccato alla consigliera Marzia Cilloccu.