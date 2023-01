A Cagliari si pratica dappertutto, ormai. Ma il padel non arriverà a Is Mirrionis. Non nell’impianto della Johannes, almeno. Il Comune ha detto no al progetto proposto dalla storica società che avrebbe voluto realizzare dei campi dedicati allo sport del momento e un muraglione di calcestruzzo controterra per mettere in sicurezza l’intera area.

La richiesta era arrivata a settembre. La decisione invece è stata assunta dopo la conferenza di servizi indetta dal servizio Suape.

Tra gli altri, è stato presentato il parere dell’Edilizia privata: negativo, per incompatibilità col Puc. La Pianificazione strategica, invece, ha riscontrato delle “criticità” nel progetto proposto. Prese di posizione che hanno portato al verdetto negativo: niente padel alla Johannes.

