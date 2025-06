La piscina comunale di Terramaini a Cagliari (Pirri) chiude per un guasto elettrico. La struttura olimpionica, dopo la compromissione del funzionamento delle pompe di circolazione dell'acqua, resterà temporaneamente chiusa al pubblico.

«La riapertura delle attività sarà comunicata tempestivamente attraverso il portale ufficiale del comune di Cagliari e sui relativi canali social istituzionali, non appena sarà ripristinato il regolare funzionamento di tutti gli impianti tecnologici e garantiti i livelli di sicurezza e salute pubblica», fa sapere una nota dell'amministrazione che «si scusa per eventuali disagi e ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione».

