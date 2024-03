La squadra del Liceo Scientifico "Alberti" di Cagliari ha conquistato la qualificazione alle finali nazionali delle Olimpiadi a squadre di matematica in programma a inizio maggio a Casenatico. Un successo di prestigio. «Per i nostri campioni - dice il docente di matematica professor Franco Venturale che è anche l'allenatore - le Olimpiadi di matematica sono un’opportunità unica per mettere alla prova le loro capacità in una disciplina altamente competitiva confrontandosi con studenti di tutta Italia. Una occasione per approfondire e potenziare le proprie competenze generali in matematica, confrontandosi e socializzando - ha aggiunto il professor Ventura - con compagne e compagni di scuola di diverse età e indirizzi di studio. La qualificazione alle finali nazionali rappresenta per noi un traguardo significativo per questi studenti e un riconoscimento del loro impegno e dedizione verso la matematica».

Il Liceo cagliaritano da svariati anni promuove e incentiva la partecipazione degli studenti non solo alle Olimpiadi di matematica, ma anche a quelle di Chimica, Fisica, Informatica, Italiano, considerando tali attività come una innovativa metodologia di formazione per le eccellenze, nonché un’ottima palestra per allenare il ragionamento e lo spirito critico. L'Olimpiade della matematica ha coinvolto 600 squadre che si sono affrontate in 22 campi in tutta Italia. L'"Alberti" si è presentato con due squadre: una nella gara di Nuoro e l’altra nella gara di Cagliari, piazzandosi brillantemente al primo ed al sesto posto.



