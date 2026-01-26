Uno scooter a terra, un giovane ferito e un presunto mancato soccorso. È quanto sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri a Cagliari, intorno alle 23, in via Is Mirrionis, all’altezza del Campus universitario di Sa Duchessa.

A denunciare l’episodio sui social è Cristiano Ardau, segretario generale della Uiltucs Sardegna, che per l’occasione sveste i panni del sindacalista per raccontare quanto accaduto. Secondo quanto riferito, un’auto di colore azzurro, guidata da una donna, avrebbe investito un ragazzo di 18 anni in sella al suo scooter, allontanandosi poi senza fermarsi a prestare soccorso.

«Purtroppo sono cose che possono capitare – scrive Ardau – ma la responsabile dell’incidente non si è fermata». Il giovane avrebbe riportato la frattura di una costola, oltre a un forte spavento.

I filmati delle videocamere di sorveglianza della zona sono ora al vaglio delle autorità competenti per ricostruire la dinamica della vicenda. Ardau conclude con un appello a chiunque abbia assistito ai fatti, invitando eventuali testimoni a contattarlo attraverso i social.

(Unioneonline/v.f.)

