Volevano rubare gli incassi dei parcheggi a pagamento, ma sono stati colti in flagranza dai carabinieri mentre con un piede di porco cercavano di forzare la cassa automatica.

È successo nella notte a Cagliari in via Gianturco, all’angolo con via Enrico Pessina.

Ad allertare i carabinieri la chiamata al 112 di un cittadino, che ha segnalato due persone che si aggiravano in maniera sospetta tra le auto in sosta. In poco tempo sul posto è giunta una pattuglia che ha sorpreso i due in flagranza mentre forzavano la cassa per impossessarsi dei soldi.

Gli uomini, un 41enne e un 48enne residenti a Cagliari e già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati in caserma e successivamente posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il piede di porco è stato sequestrato.

