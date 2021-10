In fiamme una macchina parcheggiata a Cagliari, in una zona di sosta condominiale.

Le segnalazioni sono arrivate alla sala operativa 115 intorno alle 5 del mattino.

Sul posto, in via Malfidano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando che hanno delimitato l'area, spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante.

Un'altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze è rimasta parzialmente danneggiata per irraggiamento ma le fiamme, fortunatamente, non hanno raggiunto gli appartamenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza gli operatori hanno avviato i rilievi per stabilire le cause del rogo, in fase di accertamento.

Sul posto anche i Carabinieri per le indagini.

