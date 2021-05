Un fenicottero adulto in difficoltà è stato soccorso da una pattuglia della Stazione forestale di Cagliari impegnata nei controlli nei siti di nidificazione nel Bellarosa Maggiore.

L’animale, che presentava difficoltà nei movimenti, è stato recuperato e trasportato alla clinica veterinaria San Giuseppe.

Nel periodo riproduttivo, spiega il Corpo forestale, non è inconsueto rilevare esemplari in difficoltà di tutte le specie ornitiche. “Spesso l'origine delle criticità è dovuta alla proliferazione di gabbiani o cornacchie, specie dedite alla predazione dei nidi. Infatti la popolazione dei gabbiani e delle cornacchie grigie beneficia degli errati comportamenti dell'uomo, connessi alla cattiva gestione dei rifiuti alimentari. Anche i cani, randagi o comunque vaganti, talvolta invadono i siti di nidificazione, costringendo la colonia di fenicotteri a spostarsi a causa della predazione delle uova”.



Altre volte, invece, i problemi sono creati da persone che frequentano le aree vietate dal regolamento del Parco di Molentargius, per semplice curiosità oppure per fotografare, disturbando la delicata fase della cova.



