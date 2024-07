Sono gravissime le condizioni del 47enne investito ieri notte insieme alla sua famiglia tra viale Poetto e viale Campioni d'Italia: l'uomo, colpito in pieno da uno scooter elettrico, è stato accompagnato d'urgenza in ospedale al Brotzu. È in coma e i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

Nel terribile incidente sono rimasti feriti anche la moglie e i due figli della coppia che stavano tornando a casa, dopo aver trascorso la serata nella zona. Uno dei figli, di sei anni, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu: gli accertamenti medici hanno escluso lesioni gravi e il bambino si trova ora in chirurgia pediatrica. Solo un enorme spavento e stato di choc per la moglie dell'uomo e per l'altra figlia, fatte salire nelle ambulanze ma non è stato necessario portarle in ospedale.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Il conducente dello scooter elettrico (diretto dal Poetto verso Cagliari) ha travolto la famiglia che stava attraversando - secondo i primi accertamenti - sulle strisce pedonali.

