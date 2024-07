Padre, madre e due figli: un'intera famiglia è stata investita da uno scooter, questa sera poco prima delle 22 in viale Campioni d'Italia, a Cagliari, all'altezza del market Tuttigiorni.

A patire le peggiori conseguenze sono stati l'uomo e uno dei due figli, ricoverati in gravi condizioni al Brotzu. Stanno meglio, invece, la mamma e l'altro adolescente.

Stando a una prima ricostruzione, i quattro stavano attraversando quando, sulla carreggiata in direzione della città, sono stato travolti. Non è ancora chiaro se si trovassero o no sulle strisce.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di quattro ambulanze, mentre i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Inevitabili le pesanti conseguenze sulla viabilità.

(Unioneonline/E.Fr)

