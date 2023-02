Quattro “regole d’oro” per difendersi dai truffatori.

Sono quelle illustrate a Cagliari dai carabinieri della Stazione di Pirri, nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con don Roberto Atzori nella chiesa di San Giuseppe.

Come detto, i militari hanno fornito ai circa 60 cittadini presenti preziosi consigli per rendere la vita difficile ai tanti malintenzionati che cercano di far cadere in trappola i malcapitati che capitano loro a tiro.

Ecco dunque le principali “mosse” da mettere in atto per evitare brutte sorprese:

porre attenzione ad iniziative offerte da sconosciuti che appaiono vantaggiose e che possono essere perpetrate di persona, al telefono o a mezzo internet

non divulgare dati personale relativi alle proprie carte di credito/bancomat;

non aprire link contenuti in messaggi inviati da persone sconosciute;

contattare immediatamente il Comando Stazione o il 112 per consigli in caso di dubbi

